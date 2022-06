Ähnlich wie 2021: Großer Erfolg bei Zentralmatura in Tirol

Die schriftliche Matura war für die allermeisten Maturantinnen und Maturanten kein Stolperstein. © imago

Wien – Die Pandemie sorgte bei den Schülerinnen und Schülern für enorme Herausforderungen. Der gewohnte Schulalltag war Geschichte, Distance Learning wurde zum zentralen Begriff, mit Freunden am Wochenende feiern fiel immer wieder ins Wasser. Umso höher muss die diesjährige Leistung der Maturantinnen und Maturanten geschätzt werden.

Entgeltliche Einschaltung

Das Bildungsministerium legte nun eine Bilanz der Auswertung der schriftlichen Ergebnisse der Zentralmatura vor. Und die Bilanz besagt, dass eine ähnlich hohe Zahl von Schülerinnen und Schülern die Zentralmatura bestanden hat wie im Vorjahr.

Im Vorjahr bestanden an den Gymnasien 97,9 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten die schriftliche Reifeprüfung in Mathematik. Dieser Wert hat sich heuer auf 98,3 Prozent gesteigert. Die schriftliche Reifeprüfung in Englisch haben sowohl 2021 als auch 2022 99,4 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten bestanden. Die schriftliche Reifeprüfung in Deutsch wurde 2021 von 99,4 Prozent positiv gemeistert, 2022 von 99,3 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im BHS-Bereich: Die schriftliche Reife- und Diplomprüfung in Deutsch wurde 2021 und 2022 von 99,4 Prozent positiv absolviert. In Englisch schafften sie 99,5 Prozent, heuer 99,2 Prozent und die in Angewandter Mathematik 98,5 Prozent (2021) und dieses Jahr 98,3 Prozent.

In Tirol bewegten sich die Schülerinnen und Schüler im Österreich-Schnitt. In Tirol haben 20,9 Prozent aller Maturantinnen und Maturanten in Deutsch ein „Sehr gut“ erreicht, in Englisch 29,0 Prozent und in Mathematik 17,6 Prozent. Im BHS-Bereich gelang es in Deutsch 16,1 Prozent mit einem Einser zu bestehen, in Englisch 21 Prozent und in Mathematik 14,1 Prozent.

„Nicht genügend“ waren in Deutsch 1,3 Prozent der Schülerinnen und Schüler, in Englisch 0,3 Prozent und in Mathematik 1,9 Prozent im AHS-Bereich. Im BHS-Bereich schafften 0,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Matura in Deutsch nicht, in Englisch waren es 1 Prozent und in Mathematik 2,8 Prozent.