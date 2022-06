Mütter stillen gerne: Es gibt aber Probleme in der Öffentlichkeit

Wien/Bern/Berlin – 74 Prozent der Mütter stillen oder haben gerne gestillt – doch mehr als zwei Drittel haben dabei negative Reaktionen in der Öffentlichkeit erlebt. Dies zeigt eine am Montag veröffentlichte Umfrage von MAM Babyartikel, an der mehr als 1900 Frauen in Österreich, Deutschland und der Schweiz teilgenommen haben. Knapp die Hälfte der Frauen stillt die Babys bis sie sechs bis neun Monate alt sind, jede Fünfte tut dies länger als ein Jahr (19,9 Prozent).