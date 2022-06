54-Jähriger wurde bei Streit in Ginzling schwer verletzt

Ginzling – Ein Streit, dessen Hintergründe noch nicht restlos geklärt sind, führte am Samstag dazu, dass ein 54-jähriger Österreicher in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden musste. Der Mann war sich laut Polizei gegen 20.10 Uhr mit einem 29-Jährigen in Ginzling in die Haare geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der 54-Jährige schwer verletzt. Weitere Ermittlungen sind im Gang. (TT.com)