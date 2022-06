GPS-Sender auf E-Bikes wurden Dieben in Leutasch zum Verhängnis

Leutasch – Mit einem rückverfolgbaren GPS-Sender haben Diebe offenbar nicht gerechnet, als sie zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag zwei hochwertige E-Bikes von einem Hotelparkplatz in Leutasch stahlen. Als die Besitzer bemerkten, dass die beiden versperrten Bikes vom Heckradträger ihres Autos gestohlen worden waren, alarmierten sie die Polizei.

Die konnte die angebrachten GPS-Sender der Räder rückverfolgen – und zwar bis zu einem Kellerraum in einem Haus in Leutasch. Zwei slowakische Staatsangehörige (54 und 40 Jahre alt) stehen im Verdacht, die teuren Bikes gestohlen zu haben. Die beiden Männer sind nicht geständig. Die Räder konnten ihren Besitzern zurückgegeben werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige gegen den 54- und den 40-Jährigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet. (TT.com)