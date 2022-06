Geförderter Wohnbau in Bedrängnis

Viele Projekte im sozialen Wohnbau stehen derzeit aufgrund der hohen Materialpreise und Baukosten in der Warteschleife. „Die exorbitant gestiegenen Kosten können weder in der Wohnbauförderung untergebracht werden noch zu leistbarem Wohnraum führen“, lautet der aktuelle Befund von Anton Rieder. Der vorgegebene Kostendeckel wurde zwar angehoben, aber dieses Entgegenkommen des Landes wird laut dem Landesinnungsmeister in einigen Fällen nicht ausreichen, um baureife Projekte in die Tat umzusetzen. Dieser Kostendeckel legt fest, wie viel Geld im geförderten Wohnbau maximal für einen Quadratmeter Wohnraum ausgegeben werden darf.