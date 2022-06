Vier Schwerverletzte bei Frontalunfall in Maurach am Achensee

An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten rund 1,5 Stunden.

Maurach – Vier Schwerverletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall am am späten Montagvormittag in Maurach am Achensee: Dort stießen gegen 11.20 Uhr zwei Autos mit voller Wucht zusammen.