Landwirtschaftlicher Betrieb im Waldviertel stand in Flammen

Dobersberg – In Brunn in der Gemeinde Dobersberg im Waldviertler Bezirk Waidhofen a.d. Thaya sind am Montag 14 Feuerwehren mit 140 Helfern zur Bekämpfung eines Brandes in einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgerückt. Laut dem Bezirkskommando wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst. Erschwert wurde der Löscheinsatz durch ein zwischenzeitlich heftiges Unwetter.