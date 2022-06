Medizin-Uni Innsbruck von Hackern angegriffen: Ausmaß noch unklar

Innsbruck – Hacker haben die IT-Infrastruktur der Medizinischen Universität Innsbruck angegriffen und Teile davon lahmgelegt. Das teilte die Leitung der Hochschule Montagfrüh auf einer eigens eingerichteten Webseite mit. Dort war zu lesen, dass aktuell mit Unterstützung von externen Experten „intensiv an der schrittweisen Wiederherstellung der Services“ gearbeitet werde. „Dabei stehen Sicherheit und Funktion im Vordergrund.“ Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.

Als Teil der Instandsetzung der IT-Systeme sei es notwendig, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Studierenden neue Passwörter erhalten. Bei Angestellten passiert dies am Dienstag persönlich innerhalb ihrer Organisationseinheit, Studentinnen und Studenten erhalten ihre neuen Zugangsdaten, sofern sie den Studierendenausweis vorlegen können, am Dienstag zwischen 7 und 16 Uhr vor dem Audimax in der Fritz-Pregl-Straße.