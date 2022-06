Nach Hitze-Wochenende: Es bleibt weiterhin heiß, Unwettergefahr steigt

Sommerliche Morgenstimmung am Plansee in Reutte. © Rainer Schmid

Innsbruck ‒ 36,5 Grad in Feldkirch und damit neuer Juni-Rekord für Vorarlberg, 36 Grad in Imst oder 35 Grad in Innsbruck: Der Sonntag war der bisher heißeste Tag des Jahres in Österreich. Und es bleibt auch in dieser Woche weiterhin sehr heiß.

Entgeltliche Einschaltung

Extremwerte wie am Wochenende sollten aber nicht erreicht werden. Die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizieren Höchsttemperaturen von um die 30 Grad mit gleichzeitiger Unwettergefahr.

Am Dienstag um exakt 11.13 Uhr beginnt der Sommer nun auch kalendarisch offiziell. An diesem Tag haben wir auch den längsten Tag im Jahr. Danach werden die Tage wieder kürzer und die Nächte länger.

Trotz Sommerbeginns sind die Temperaturen mit plus fünf Grad über dem Mittel aber weiterhin deutlich hoch für eine zweite Junihälfte. Im Gegensatz zu anderen von der Hitzewelle betroffenen europäischen Ländern wie etwa Frankreich herrschte in Österreich keine hohe Waldbrandgefahr. Die ZAMG wies beinahe für das gesamte Bundesgebiet ein geringes Risiko mit vereinzelt Stellen mit erhöhter Gefahr aus.

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Lokale Unwetter drohen

Dafür können in den kommenden Tagen in ganz Österreich Gewitter auftreten. Stellenweise drohen auch Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Eine genaue Lokalisierung war am Montag aufgrund der instabilen Lage nicht möglich.

Die Zahl der Tage mit mindestens 30 Grad (Hitzetage) hat sich im Juni in den vergangenen Jahrzehnten in den tiefen Lagen Österreichs verdoppelt bis vervierfacht, wie eine Auswertung der ZAMG zeigte: So gab es zum Beispiel in den Landeshauptstädten in einem durchschnittlichen Juni im Zeitraum 1961 bis 1990 ein bis zwei Hitzetage. 1991 bis 2020 gab es in einem durchschnittlichen Juni schon zwischen zwei (Bregenz) und fünf (Innsbruck) Hitzetage.

📽️ Video | Erste Hitzewelle des Jahres in Österreich

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Die Rekorde stammen alle aus der jüngeren Vergangenheit. An der Spitze liegt Innsbruck mit 17 Hitzetagen im Juni 2019. 2021 erlebte Österreichs den drittwärmsten Juni der Messgeschichte, es gab sehr viele Tage über 30 Grad. Damit bestätigte der Juni 2021 die massive Erwärmung in den letzten Jahren. Von den zehn wärmsten Juni-Monaten der 255-jährigen Messgeschichte Österreichs waren acht seit dem Jahr 2000.

Hitzetelefon wieder in Betrieb