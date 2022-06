Club Tirol tagte erstmals in Alpbach: „Junge geben den Takt vor“

Alpbach – Premiere im „Dorf der Denker“: Der Club Tirol in Wien (der Wirtschafts-Club mit rund 600 in der Bundeshauptstadt Wien lebenden TirolerInnen) tagte am Wochenende erstmals gemeinsam mit der Tiroler Adler Runde und weiteren Kooperationspartnern in Alpbach. Unter dem Titel „Club Tirol goes Alpbach“ trafen sich SpitzenvertreterInnen von Tiroler Top-Unternehmen mit 22 Jungen aus dem Club Tirol. Diskutiert wurde zu Themen rund um die Arbeitswelt der Zukunft und den Standort Tirol. Fragen waren etwa: Wie kann der Wirtschaftsstandort Tirol für junge Talente attraktiver gemacht und sie von Wien wieder zurück nach Tirol gelockt werden? Wie können Home-Office und flexiblere Arbeitszeiten das Leben und Wohnen in Tirol wieder vorstellbar machen? Was „fehlt“ in Tirol, um hier Karriere machen zu können?