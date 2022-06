Personalnot bis Pachtzins: TVB Seefeld vor großen Herausforderungen

Seefeld – Dem Namenswechsel folgt die Neuausrichtung. Wie berichtet, ist die „Olympiaregion“ Schnee von gestern. Der TVB wirbt ab sofort unter dem Namen „Region Seefeld – Tirols Hochplateau“ um Gäste. Damit einher geht auch eine Änderung in der Positionierung. Der Begriff „Hochplateau“ müsse mit Leben und Emotionen gefüllt werden, erklärt TVB-Geschäftsführer Elias Walser. „Wir müssen unsere Vorteile und Stärken aufzeigen. Wir müssen aber auch den Mut haben, transparent und ehrlich zu sagen, was wir nicht sind“, sagt Walser.

Doch das war es noch nicht mit den Herausforderungen, denen sich der Tourismusverband zu stellen hat. Zum einen wäre da der Personalmangel, unter dem so gut wie alle Branchen in ganz Österreich leiden. Der TVB selbst sei personell recht gut aufgestellt. „Aber für die Mitgliedsbetriebe ist die Situation problematisch“, sagt Walser. Das gehe so weit, dass einige Hotels ihr Leistungsangebot reduzieren müssen. Der Verband versucht so gut wie möglich zu helfen, beispielsweise über das Bereitstellen einer Mitarbeiter-Card, mit der Angestellte von Tourismusbetrieben die Infrastruktur in der Region nutzen können.