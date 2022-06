Unwetter: Radfahrer in Bayern von Baum erschlagen

Ingolstadt – Bei einem schweren Hagelsturm in Moosburg an der Isar im deutschen Bundesland Bayern ist am Montagabend ein 53-jähriger Radfahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Ein 15-jähriger Fußgänger sowie ein Autofahrer wurden von umstürzenden Bäumen schwer verletzt, wie die Polizei weiter berichtete. In der rund 20.000 Einwohner zählenden Stadt im oberbayerischen Landkreis Freising und mehreren Gemeinden im Umland fiel zudem der Strom aus.

Der Dienststellenleiter der Polizei Moosburg sagte, ein 53-jähriger Mann aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg sei mit seiner Frau auf einem Radweg in Moosburg von dem Unwetter überrascht worden. Ein umstürzender Baum habe ihn voll getroffen. Seine Frau blieb unverletzt. Ein 15-Jähriger, der mit einem Freund am Amperufer unterwegs war, wurde von einem Baum schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Der Freund blieb ohne Verletzungen. In Au in der Hallertau wurde ein Auto von einem Baum getroffen, der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.