Innsbrucker Promenadenkonzerte als Inspiration für Anras

German Brass eröffnet am 2. Juli die ersten Anraser Musiktage. Es ist einer von nur drei Auftritten des Ensembles in Österreich. © German Brass

Von Catharina Oblasser

Anras – Von 2. bis 10. Juli finden heuer zum ersten Mal die Anraser Musiktage statt. Das Festival, das es künftig jedes Jahr geben soll, bietet heuer fünf Konzerte, die je nach Wetter auf dem Dorfplatz, im Kultursaal oder in der Pfarrkirche stattfinden. Die Musiktage gehören zum Programm des Vereins „Anraser Pfleghaus“.

Christian Schönegger, Leiter der Landesmusikschule Pustertal und Kapellmeister der Musikkapelle Anras, gibt ein klares Ziel vor: „Die Musiktage sollen der Blasmusik einen hochwertigen, ein wenig elitären Rahmen geben. Beim Planen des Festivals haben wir unter anderem die Promenadenkonzerte in Innsbruck im Sinn gehabt.“ Also kein Dämmerschoppen mit Geschunkel im Bierzelt – hat doch die MK Anras unter Schöneggers Leitung in der Konzertwertung, Stufe D, den 1. Preis mit Auszeichnung erspielt.

Besonders freuen sich Schönegger und die Mitorganisatoren Wilfried Kollreider und Sepp Mascher auf das Eröffnungskonzert am 2. Juli. Da tritt um 20 Uhr das Ensemble German Brass auf, ein „echter Knaller“, wie Kollreider es ausdrückt. Das Konzert in der Anraser Pfarrkirche ist eines von dreien, die die elf Spitzenmusiker in Österreich geben. Dazu weiß Sepp Mascher eine Anekdote zu berichten: „Der Bassposaunist von German Brass macht seit Jahren regelmäßig Urlaub in Anras. Das haben wir aber erst erfahren, als wir das Ensemble für den Auftritt angefragt haben.“

Am Sonntag, den 3. Juli, ist ab 17 Uhr die Musikkapelle Anras zu hören. Streicher statt Blechbläser gibt es am Freitag, den 8. Juli (20 Uhr), wenn das CEDAG Quartett aus Innsbruck auftritt. Am Samstag, 9. Juli (20 Uhr), folgt die MK Peter Mayr Pfeffersberg aus Brixen. Den Abschluss macht die MK Thurn am Sonntag, 10. Juli, 17 Uhr.