Motorradfahrer bei Unfall in Südweststeiermark getötet

Ein 68-jähriger Motorradfahrer aus dem südweststeirischen Bezirk Deutschlandsberg ist am Montag bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Der Mann war mit seiner Maschine auf der Radlpass Bundesstraße (B76) gegen 11.50 Uhr rechts von der Fahrbahn abgekommen und über einen Abhang gestürzt. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Trotz Reanimation starb der 68-Jährige noch an der Unfallstelle, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte. (APA)