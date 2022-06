Das Duell der zweiten Chance: Silz/Mötz fordert in der Relegation den SVI

Silz – Eines vorweg: Weder die Verantwortlichen des SVI noch jene der SPG Silz/Mötz gerieten nach der abgelaufenen Saison ins Schwärmen. „Wir hätten den Abstieg verdient gehabt, die Tabelle lügt nicht“, sprach SVI-Interimstrainer Armin Knab Tacheles. Die Innsbrucker marschierten im Frühjahr nach zehn der 12 Spiele als Verlierer in die Kabine und fristeten im unteren Play-off der tt.com Regionalliga Tirol ein Dasein als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht. Für die Oberländer, die bereits in der vergangenen Saison am Aufstieg vorbeigeschrammt waren, bedeutete die Vizemeisterschaft in der Hypo Tirol Liga angesichts hochtrabender Ziele indes maximal einen Teilerfolg.