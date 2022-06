Wanderin in Mieders von Kuh in Graben gestoßen und verletzt

Mieders – Am Montag wanderte eine 64-Jährige mit ihrem Ehemann in Mieders auf einem Forstweg in Richtung Ochsenhütte. Dabei kamen die beiden Deutschen auch an mehreren Jungkühen und mindestens zwei Mutterkühen vorbei. Laut Polizei versuchte das Paar, an diesen mit größtmöglichem Abstand vorbeizukommen.