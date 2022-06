20-Jährige in Wien getötet: Verdächtige nicht geständig, bleiben in Haft

Wien – Die Ermittlungen nach dem Auffinden der Leiche einer 20-jährigen Frau am Sonntag in einer Wohnung Wien-Floridsdorf laufen weiter auf Hochtouren. "Die beiden Tatverdächtigen zeigten sich in ihren Vernehmungen nicht geständig, der Tatverdacht bleibt aufrecht", berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Dienstag auf Nachfrage. Die beiden Männer würden im Laufe des heutigen Tages in eine Justizanstalt gebracht.