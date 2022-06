Arbeiter auf Baustelle in Rum von Verbauplatte eingeklemmt

Rum – Auf einer Baustelle in Rum kam es am Dienstagvormittag zu einem Arbeitsunfall. Ein 50-Jähriger war mit dem Setzen einer Fernwärmeleitung beschäftigt. Dazu stand er in einem etwa zwei Meter tiefen Graben. Plötzlich brach das Erdreich hinter einer Verbauplatte ein.

Diese fiel in Richtung des 50-Jährigen. Der Arbeiter wurde von der Platte an der rechten Schulter und im Gesichtsbereich getroffen und eingeklemmt. Kollegen hoben die Platte mit dem Kran an. Der Mann konnte selbst aus dem Graben steigen. Er wurde vor Ort versorgt und von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)