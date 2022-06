Sommer-Welle nimmt weiter Fahrt auf: 7281 Neuinfektionen in Österreich

Neben einer Hitzewelle rollt auch eine neue Corona-Welle über Österreich. © ERWIN SCHERIAU

Wien – Wer geglaubt hat, die Pandemie ist vorbei oder macht zumindest Pause, sieht sich aufgrund der aktuellen Entwicklung eines Besseren belehrt. In den vergangenen 24 Stunden sind nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium 7281 Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Stand Dienstag, 9.30 Uhr) hinzu gekommen. Das ist deutlich mehr als der Schnitt der vergangenen sieben Tage von 6133 Infektionen pro Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bereits bei 478,1.

Am Dienstag der Vorwoche waren mit 4242 um mehr als 3000 Neuinfektionen weniger gemeldet worden. Die ungünstige Entwicklung ist auch bei der Entwicklung der aktiven Fälle von Infektionen mit SARS-CoV-2 abzulesen. Am Dienstag waren 64.765 Fälle aktiv, um 3421 mehr als am Montag. Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.341.493 bestätigte Fälle, als genesen wurden seither wieder 4.257.990 Personen gemeldet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 3854 als wieder gesund gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden kamen sechs Todesfälle an oder mit Covid-19 hinzu. Im Sieben-Tage-Schnitt waren es 4,6 Covid-Tote pro Tag.

📽️ Video | Virologe Nowotny gibt Ausblick auf den Sommer

Sechs Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 4,6. In den vergangenen sieben Tagen wurden 32 Todesfälle registriert. Nach Angaben des AGES-Covid-Dashboards sind seit Pandemiebeginn 20.010 Menschen in Österreich an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahlen des Gesundheits- und Innenministeriums hatten am Vormittag 18.738 Corona-Tote ausgewiesen. Vor rund neun Wochen waren vom Gesundheitsministerium tausende Tote nachgemeldet worden, diese sind aber noch immer nicht zur Gänze in den Bundesländerzahlen abgebildet.

Wieder mehr Spitalspatienten

Auch die Zahl der Covid-19-Spitalspatienten steigt wieder. 624 Menschen lagen am Dienstag mit einer Corona-Erkrankung in Krankenhäusern, um 37 mehr als am Montag. Von ihnen wurden 41 auf Intensivstationen behandelt, um fünf mehr als am Montag und um zwei weniger als vor einer Woche.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet weiterhin Wien mit 759,2 am Dienstag. Es folgten Niederösterreich mit 561,4, Vorarlberg mit 491 und das Burgenland mit 471,4. Salzburg meldete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 442, Tirol von 367,9, Oberösterreich brachte es auf 336,2, die Steiermark auf 303,3 und Kärnten auf 210,8.

📽️ Video | Lungenfacharzt Valipour empfiehlt weiter Maske

Genetiker Elling: Nächste Welle kommt jetzt

Was die Corona-Zahlen andeuten, untermauerte der Genetiker Ulrich Elling auf Twitter und im Gespräch mit der APA: „Es wird eine Welle, es wird auch wieder hoch“, sagte er. Aber: „Wir können noch etwas machen.“ Der Experte vom Institut für molekulare Biotechnologie der Akademie der Wissenschaften sprach dabei besonders den Schutz älterer und besonders vulnerabler Menschen an. Eine weitere Booster-Impfung würde etwa den Schutz gegen Spitalsaufenhalte erhöhen.

„Sowohl die Gesellschaft als auch die Politik hängt dem Irrglauben an, dass es sich bei der Corona-Pandemie um eine saisonal auftretende Krankheit handelt“, sagte Elling. Die Jahreszeit sei aber nur ein Faktor, den die Variante Omikron BA.5 zum Beispiel mehr als wettmachen dürfte.

Der Genetiker nannte es eine geradezu absurde Strategie, sich mit einer potenziell tödlichen Krankheit zu infizieren und so einen Immunschutz gegen diese potenziell tödliche Krankheit aufzubauen. Elling wies in diesem Zusammenhang auf Daten einer noch nicht öffentlichen ausgedehnten Studie unter US-Veteranen hin. Diese Daten deuten nämlich darauf hin, dass das Risiko eines Spitalsaufenthalts bei Mehrfachinfizierten bei der Zweitinfektion mit Corona höher ist als bei der Erstinfektion.

„Es herauszufordern bringt nichts“

Elling leitete daraus folgende Strategie ab: „Es herauszufordern bringt nichts.“ Im Gegenteil, Ziel müsse sein, die Zahl der Infektionen bei jeder Welle möglichst gering zu halten, „und Vulnerable bitte gar nicht“. Was die Politik hingegen mache, ist, darauf zu hoffen, dass eine Durchseuchung im Sommer die Welle im Herbst kleiner macht. „Das geht aber nur auf, wenn die Virusvariante im Herbst der im Sommer sehr ähnlich wäre“, gab Elling zu bedenken. Und dass das so ist, sei nicht gesagt.

Eine Möglichkeit ist, Über-65-Jährige jetzt zu boostern. „Aber das muss schnell gehen“, sagte der Wissenschafter. Wenn man in einer Woche 20.000 Infektionen pro Tag habe, sei es zu spät. Spezifische Impfstoffe gegen die Omikron-BA.5-Variante würden erst kommen, wenn die Welle durchgelaufen ist, daher wäre ein Booster möglichst schnell notwendig. Dieser würde nicht gegen die Infektion helfen – eine Auffrischung zur Sicherung des Sommerurlaubs bringt wohl nichts –, aber gegen schwere Verläufe. „BA.5 ist außerdem besonders gut darin, den Immunschutz nach Infektionen zu umgehen. Der Schluss liegt nahe, dass BA.5 auch besonders gut darin ist, den Immunschutz nach Impfungen zu umgehen“, erläuterte Elling.