Fiakerstreit: Handelsgericht gab Gespannbetreibern gegen VGT recht

Wien – Im alle Jahre wieder in den Sommermonaten aufflammenden Streit zwischen Fiakern und Tierschützern haben erstere nun einen Sieg vor Gericht errungen. Das Handelsgericht Wien gab einem Fiakerunternehmer in einer Klage unter anderem gegen den Verein gegen Tierfabriken (VGT) recht. Der VGT hat wegen des Urteils die Verbreitung der Behauptung zu unterlassen, dass in Wien "aufgrund der Hitze immer wieder Fiakerpferde kollabieren", wie es in dem nicht rechtskräftigen Urteil heißt.