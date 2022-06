Kein Top-Platz für Speed-Kletterer Tobias Plangger bei Heimauftritt

Innsbruck – Gut drei Wochen nach seinem historischen ersten Weltcup-Podestplatz blieb dem Tiroler Speed-Kletterer Tobias Plangger bei seinem Heimauftritt am ein Erfolgserlebnis verwehrt. Der 21-jährige Thaurer, der in der Vorwoche noch bei den Studenten-Weltmeisterschaften triumphiert hatte, rutschte nach starker Qualifikation im Achtelfinale weg und wurde am Ende Elfter. „Man merkt, dass die Saison schon lange dauert. Körperlich bin ich nicht mehr ganz auf der Höhe, aber das soll keine Ausrede sein. Es musste auch einmal ein Fehler passieren, in letzter Zeit ist es wirklich gut gelaufen“, sagte Plangger.