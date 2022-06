Silz/Mötz schaffte sich mit 3:2 Erfolg gegen den SVI gute Ausgangsposition

Ertugrul Yildirim (r.) traf für Silz/Mötz, der SVI (Gregor Engelbrecht) will am Freitag antworten.

Silz – Mit einem 3:2 gegen den SVI hat sich Silz/Mötz eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel der Regionalliga-Relegation am Freitag in der Wiesengasse geschaffen. Dabei war der SVI nach einer feinen Einzelaktion von Lukas Steinbacher früh (2. Minute) in Führung gegangen.