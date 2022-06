In Holzspalter geraten: 50-Jähriger in Kaltenbach an Hand verletzt

Kaltenbach – Ein 50-jähriger Mann wurde am Dienstag in Kaltenbach durch ein Holzspaltgerät unbestimmten Grades an der linken Hand verletzt. Er war beim Auflegen eines Holzstückes mit der Hand zwischen das Holzstück und das herunterfahrende Spaltmesser geraten, wodurch er sich eine Schnittverletzung zuzog.