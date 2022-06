Ukrainer im Bezirk Kitzbühel: Sprachbarriere als Hindernis

Die meisten der Personen sind im Bezirk im Tourismus beschäftigt, andere in Reinigungsberufen, Gärtnereien, als Friseure, aber auch in Büroberufen, in Handwerksberufen, im Marketing oder als Lehrkraft. „Viele der Ukrainer haben eine sehr gute Ausbildung, arbeiten aufgrund der Sprachbarriere aber vorerst in Hilfsberufen“, erklärt Dag. Etwas mehr als die Hälfte ist in Vollzeit beschäftigt, der Rest arbeitet aufgrund von Kinderbetreuungspflichten in Teilzeit oder in einem geringfügigen Dienstverhältnis.