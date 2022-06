Ein herzliches Zeichen des Miteinanders in Innsbruck

Der Bischof-Stecher-Gedächtnisverein lädt gemeinsam mit Land Tirol, Diözese Innsbruck und der Caritas am 24. Juni wieder ein, sich an der „Initiative Offene Herzen“ zu beteiligen. © Bischof-Stecher-Verein

Innsbruck – Ein kleines Lächeln, ein freundlicher Blick, ein nettes Wort, eine aufmerksame Geste … Es braucht nicht viel, um die Welt wärmer und herzlicher zu machen. Der 24. Juni steht in Tirol im Zeichen des Herz-Jesu-Gelöbnisses und wird auch heuer wieder zudem zum „Tag der Herzlichkeit“. Der Bischof-Stecher-Verein lädt bereits zum siebten Mal ein, sich an der „Initiative Offene Herzen“ zu beteiligen, in der Absicht, eine Kultur des Helfens und des Miteinanders im Land zu fördern. Dazu finden am 24. Juni gleich mehrere Veranstaltungen statt: Unter dem Motto „Bitte lächeln“ organisiert das Team der Citypastoral der Diözese Innsbruck in der Maria-Theresien-Straße ein Fotoshooting, das Team des Vinzibus (Essen auf Rädern für bedürftige Menschen) verteilt Süßigkeiten und Grußkarten.

Entgeltliche Einschaltung

Volksmusik mit Herz gibt es von 15 bis 18 Uhr. In allen Bezirken spielen Musikanten in Alten- und Pflegeheimen auf. Die Aktion soll nicht nur den Senioren Freude bescheren, sondern auch ein „Danke“ sein an das Personal, das betagte Menschen das ganze Jahr über liebevoll betreut.

Am Abend (18 Uhr) erneuert das Land Tirol in Stams das Herz-Jesu-Gelöbnis, das vor 226 Jahren in akuter Kriegsgefahr gemachte Versprechen, Jesus und seiner Botschaft treu zu bleiben und das Leben und Handeln an christlichen Grundsätzen auszurichten.

Am Samstag, 25. Juni, laden geistliche Bewegungen der Diözese Innsbruck zu einem Herz-Jesu-Fest in und um die Basilika Wilten – mit Spielstationen, Gottesdienst und Fackelzug (13 bis 23 Uhr). Um 17 Uhr folgt dann die „Schützenmesse“ in der Innsbrucker Jesuitenkirche. Um 19 Uhr geben Tirols Musikverbände im Riesensaal der Hofburg wieder ein Benefizkonzert.

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent