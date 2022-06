Feuerwehr pumpte Wasser auf den Großglockner

Mit Kollegen aus allen Bundesländern haben die Feuerwehren Reith und Kirchberg am Großglockner einen Weltrekord aufgestellt.

Bruck a. d. G. – 40 Pumpen, 460 Schläuche, eine 9200 Meter lange Leitung, die 1435 Höhenmeter überwindet: Das waren die Zutaten für einen neuen Weltrekord, den insgesamt 40 Feuerwehren aus allen neun Bundesländern letzten Samstag am Großglockner aufstellten – auch die Wehren aus Kirchberg in Tirol und Reith waren Teil davon.

Organisiert hatte die Aktion die Freiwillige Feuerwehr von Bruck an der Großglocknerstraße. „Dieser Weltrekord ist absolut einzigartig“, sagte deren Kommandant Christian Plaickner den Bezirksblättern. „Wir freuen uns, dass der Weltrekord geklappt hat, dass uns so viele Kolleginnen und Kollegen unterstützt haben und dass uns so viele Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Straße die Daumen gedrückt haben.“