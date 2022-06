Die Rache der Reiselustigen sorgt auch für Frust

In Deutschland hat das Neun-Euro-Ticket zur Überlastung des Bahnverkehrs geführt. In Österreich reichen Klimaticket und Stoßzeiten wie verlängerte Wochenenden. Von 1200 Zügen waren vier laut ÖBB zu überfüllt.

Innsbruck – Optimisten dachten zu Beginn der Pandemie, dass Corona ein Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit und Verzicht bringen könnte. Es sieht nicht danach aus. Das, was sich derzeit auf Bahnhöfen, Flughäfen oder auf der Straße abspielt, lässt sich eher mit konsumieren, was das Zeug hält, bezeichnen. Beim Reisen soll all das nachgeholt werden, was in den letzten zwei Jahren verboten war. „Revenge Travel“ heißt das Modewort dafür. Rache-Reisen ist die deutsche Übersetzung.