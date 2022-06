100 Tage im Amt: Schwazer Stadtchefin will Mut beweisen

Sie hat unzählige Hände geschüttelt, sich Hunderte Stunden beraten, viel diskutiert, Bäume gepflanzt, Veranstaltungen eröffnet, Reden geschwungen, Paare getraut, Sitzungen geführt, und ist auch schon so manchem überraschenden Problem gegenübergestanden. Während 100 Tagen im Amt als neue Bürgermeisterin in Schwaz gab es für Victoria Weber (Team Zukunft/SPÖ) viel zu tun.

Obwohl sie als Vizebürgermeisterin schon vorher in vieles eingebunden war, war die Bestandsaufnahme nach der Wahl ein harter Brocken. Mittlerweile rückt der Blick aber nach vorne. Die junge Bürgermeisterin hat so einige Pläne auf ihrer Agenda und will Mut zur Veränderung und für Neues beweisen.