In den Urlaub und zurück stauen: Belastungsgrenzen erreicht

Nichts ging mehr auf der Autobahn bei Zirl Anfang Juni. Die Belastungsgrenzen der Straßen sind laut Polizei und Transitforum erreicht.

Innsbruck – Die TirolerInnen sehen ihre Mobilität zunehmend eingeschränkt. An Wochenenden, im Speziellen an verlängerten, oder zu Ferienbeginn ist es am Fernpass, am Achensee oder im Zillertal fast schon besser, sein Auto stehen zu lassen. Hunderttausende Urlaubshungrige wälzen sich, nach zwei Jahren Abstinenz, Richtung Süden und wieder retour. Schnell am Wochenende an den Gardasee zu fahren, kann sich bis zu einem zehnstündigen Road-Trip ausweiten. In eine Richtung.

Die Kapazitätsgrenzen der Straßen sind erreicht. So lautet der Befund des Autofahrerclubs ÖAMTC, der Landesverkehrsabteilung und des Transitforums.

Es brauche die Überprüfung aller Lkw-Fahrverbote „samt uralter Ausnahmeregelungen“, meinte der Obmann des Transitforums, Fritz Gurgiser, am Wochenende in seinem „Brief an Tirol“ in der TT am Sonntag. Die Landesregierung hat die Lkw-Fahrverbote zwar nachgeschärft. Allerdings sind inzwischen auch Teile des heimischen Lkw-Verkehrs mit den neuesten Fahrzeugen unterwegs und somit von den Fahrverboten ausgenommen. Der internationale Transitverkehr rüstet noch schneller um. Die Zahl der Lkw hat nach der Pandemie wieder Rekordniveau erreicht. Ebenso wie die Zahl der Pkw.

Zwölf Millionen Pkw fahren pro Jahr über den Brenner. Österreichs Haushalte besitzen durchschnittlich 1,2 Autos. Wer aufs Land zieht, ist oft auf das Zweitauto angewiesen oder findet es komfortabler, mit dem Auto in die Stadt oder zur Arbeit zu fahren. 13.900 Kilometer spult der Durchschnittsösterreicher pro Auto und Jahr herunter. Die Zahl ist in den letzten Jahren in etwa gleich geblieben. Während die Hälfte der Haushalte ein Auto hat und ein Viertel zwei, haben sieben Prozent drei Autos und mehr. 21 Prozent der Haushalte haben überhaupt kein Auto. Wie sich die hohen Benzinpreise auf das durchschnittliche Fahrverhalten auswirken, lässt sich noch nicht genau in Zahlen fassen.