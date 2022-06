Heiß-kalt für die Tiwag, Mattle als Aufsichtsratschef fixiert

Innsbruck – Die Turbulenzen auf den Energiemärkten haben auch in der Tiwag-Bilanz 2021 Spuren hinterlassen. Der Konzernumsatz des Energie-Landesversorgers stieg aufgrund der Preiserhöhungen an den Energiebörsen deutlich von 1,13 auf fast 1,59 Mrd. Euro. Das operative Betriebsergebnis (EBIT) im Konzern fiel gegenüber 2020 um rund 9 Prozent auf 119,5 Mio. Euro. „In Summe haben die stark gestiegenen Einkaufspreise am Gasmarkt das operative Ergebnis des Konzerns gedrückt“, sagt Tiwag-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser.