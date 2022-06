TT-Analyse: Personalmangel oder der Aufstand der Mitarbeiter

Am größten Flughafen in Brüssel wurde diese Woche gestreikt. Es konnten keine Passagierflüge starten. Die Lufthansa und Billigairlines mussten Flüge streichen. In der Branche tobt der Aufstand der Mitarbeiter, und das zu Recht. Denn der Personalmangel ist hausgemacht, er wurde durch Managemententscheidungen riskiert und am Ende durch die Pandemie-Politik beschleunigt.