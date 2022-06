Tanja Raich im Interview: „Autorinnen werden übersehen“

Raich: Es geht nicht darum, das Matriarchat als Gegenmodell des Patriarchats zu denken. Die Hierarchien sollen nicht einfach eins zu eins umgekehrt werden, sondern es geht darum, diese Hierarchien in Frage zu stellen. Es gibt reale matriarchale Gesellschaften, in Mosuo in China zum Beispiel – und die sind eben kein Patriarchat mit umgekehrten Vorzeichen. Auch von dieser Vorstellung muss man sich lösen. Das Buch will Alternativen aufzeigen und vermeintliche Gewissheiten zur Diskussion stellen. Was gesellschaftlich als „normal“ gilt, ist nicht naturgemäß und auch nicht unveränderlich. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen, müssen wir uns auch von den Zuschreibungen, was nun männlich und was weiblich ist lösen.