Palfrader-Rückzug, MFG-Turbulenzen und Reisen: Das war „Tirol Live“

Wie es nach dem Rückzug von Beate Palfrader in der ÖVP und vor allem nach der Wahl auf der Regierungsbank weitergeht, beantwortete sie im Gespräch mit Anita Heubacher. Palfrader war seit 2008 Landesrätin unter anderem für Kultur, Bildung und Wohnen. Am Dienstag gab sie bekannt, dass sie nicht mehr kandidieren will. So wie Landeshauptmann Günther Platter will sie bis Herbst in der Regierung bleiben.