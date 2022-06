Vorarlbergs LH Wallner muss in „mehrwöchigen Krankenstand”

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. © DIETMAR STIPLOVSEK

Bregenz ‒ Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) tritt ab sofort einen mehrwöchigen Krankenstand an. Dies geschehe auf dringenden ärztlichen Rat, hieß es am Mittwochvormittag in einer Aussendung der Landespressestelle.

Die Belastungen der vergangenen Monate hätten zu körperlichen Beschwerden Wallners geführt. Ein Rücktritt stehe nicht im Raum, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmannes. Mediale Spekulationen in diese Richtung seien falsch, so Wallners Sprecher Simon Kampl.

Die Aufgaben des Landeshauptmannes werde während seines Krankenstandes ordnungsgemäß von der Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink übernommen.

Die vergangenen Monate seien von ungewöhnlichen Anstrengungen geprägt gewesen, hieß es in der Aussendung - einerseits die langwierige Krisenbewältigung, andererseits auch die Vorwürfe rund um die Causa Wirtschaftsbund, die Wallner stets dezidiert zurückwies.

Betroffenheit bei Koalitionspartner und Kanzler Nehammer

Der grüne Regierungspartner zeigte sich betroffen von Wallners Erkrankung und schickte in einer Aussendung Genesungswünsche: "Wir wünschen dem Landeshauptmann alles, alles Gute und eine rasche Genesung. Insbesondere wünschen wir auch der Familie und den Angehörigen viel Kraft für die schwierige Zeit", so die grüne Doppelspitze Daniel Zadra und Eva Hammerer. Wallner müsse sich jetzt "zu 100 Prozent auf seine Genesung und Gesundheit konzentrieren können. Wir tun alles, um dazu einen Beitrag zu leisten." Sie seien überzeugt, dass die Abläufe in der Landesregierung weiter reibungslos funktionieren würden.

Auch Bundeskanzler Karl Nehammer äußerte sich: „Die Belastungen in der Spitzenpolitik sind oftmals unglaublich hoch und für die Gesundheit eine schwere Belastung. Ich wünsche Markus Wallner beste und vollständige Genesung und dass er sich die Zeit nimmt, die er braucht, um wieder zu Kräften zu kommen und seine Arbeit als Landeshauptmann für das Land Vorarlberg wieder aufzunehmen. Die Gesundheit steht über allem, auch in der Politik.“

Markus Wallner - Landeshauptmann in Ruhepause

Markus Wallner muss sich mehrere Woche aus der Politik zurückziehen. Dabei galt der Vorarlberger Landeshauptmann lange als top-fit. Gerne zeigte er sich auf sozialen Medien beim Bergwandern oder auf Skitouren.

Wallner ist schlank, neigt auch nicht zu Exzessen irgendwelcher Art. Doch der Druck, der zuletzt verstärkt durch die Wirtschaftsbund-Affäre auf ihm lastete, hat offenkundig Spuren hinterlassen.

Turbulenzen, Wirtschaftsbund-Affäre und Ermittlungen

In der offiziellen Aussendung des Landes ist von "ungewöhnlichen Anstrengungen" die Rede, die die letzten Monate geprägt hätten. Neben Covid und den Folgen sowie der Teuerung sind damit auch die innerparteilichen Turbulenzen gemeint, die sich aus der Wirtschaftsbund-Affäre ergaben. Wallner selbst kam ins Visier der Justiz, weil er Spenden für die Wirtschaftsbund-Zeitung quasi gekeilt haben soll, was der Landeshauptmann stets bestritt.

Für den 54-Jährigen, der sich ländletypisch gerne als Saubermann inszenierte, waren diese Vorhaltungen sichtlich ein harter Schlag, umso mehr als sich Wallner tatsächlich unschuldig wähnt. Ständige Gerüchte um einen Rücktritt, ein Distanz suchender Koalitionspartner, es gab sicher schon weniger belastende Zeiten für den verheirateten Vater von zwei Töchtern und einem Sohn, der schon seit längerem ein wenig angeschlagen schien.

Vom ÖH-Vorsitzenden in Innsbruck zum Landeshauptmann

Die nächste Zeit wird zeigen, ob sich der Krankenstand als Unterbrechung oder Ende einer politischen Bilderbuch-Karriere erweist. Sein politischer Aufstieg zum Regierungschef war jahrelang geplant und gut vorbereitet. Als ehemaliger ÖH-Vorsitzender der Uni Innsbruck (1987-1989) und mit abgeschlossenem Politikwissenschafts- und Geschichtsstudium in der Tasche heuerte er rasch bei der ÖVP-Landesorganisation an.

Dort lernte er an politischem Handwerk, was es zu lernen gab: etwa als Büroleiter seines Vorgängers Herbert Sausgruber (1997-1999), als ÖVP-Landesgeschäftsführer und Chefstratege im Landtagswahlkampf 2004, als Klubobmann oder als Landesrat. Als Sausgruber Ende 2011 früher als allgemein erwartet Platz für seinen bevorzugten Nachfolger machte, war Wallner bereit.

Seither lenkte er das Land in für Vorarlberg bewährter Manier - nicht marktschreierisch, sachlich-nüchtern, zumindest in der Rhetorik immer besonders um solide Finanzen bemüht. Wallner gilt durchaus als wirtschaftslastig, wie sich auch bei Corona zeigte, als er sein Land gerne als Modellregion für Lockerungen etwa in der Gastronomie zur Verfügung stellte.

Neue Wege schlug Wallner ein, als er die Grünen in eine Koalition mit seiner Volkspartei führte, eine Zusammenarbeit nicht ohne Friktion, die aber dennoch 2019 in eine Neuauflage geschickt wurde. Dass sein langjähriger Partner Johannes Rauch mittlerweile in die Bundesregierung nach Wien gewechselt ist, machte die Sache für den Landeshauptmann in jüngster Zeit nicht unbedingt leichter.

Auf Distanz zu Kurz und Co.

Flexibilität ist Wallner an sich nicht fremd. Zwar stellte er sich durchaus hinter Sebastian Kurz (ÖVP) bei dessen Machtübernahme in der ÖVP, doch blieb man in Vorarlberg schon immer auf einem eigenständigeren, schwärzeren Kurs. Je mehr Chats öffentlich wurden, umso schneller suchte der Landeshauptmann Distanz.

Ob sich Wallner so weit erholt, dass er wieder ins Amt zurückkehren kann, wird sich zeigen. So mancher in der Partei wird es schon daher hoffen, da sich kein logischer Nachfolger aufdrängt.