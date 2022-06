Auch ohne Mader meisterlich: Tirols Turner bei Staatsmeisterschaften erfolgreich

Innsbruck – Tirols Paradeturnerin Jasmin Mader hatte vor den Staatsmeisterschaften in Graz gehofft, starten zu können, nach dem ersten Gerät musste die 29-Jährige aber verletzungsbedingt aufhören. „Das Risiko war zu groß, ihr Fokus liegt auf der EM im August“, erklärte Tirols Fachwartin Hanna Konzett. So war der Nachwuchs umso mehr gefordert – und glänzte: Berta Schwaninger holte in ihrem ersten Elite-Jahr den Staatsmeistertitel am Sprung und wurde Mehrkampf-Sechste. Bei den Juniorinnen gelangen Rosa Schwaninger gleich drei Medaillen (Silber/Balken, 2-mal Bronze/Boden, Sprung), Valentina Perlornigg siegte am Barren, Lea Dampf, Mehrkampf-Vierte, holte Bronze am Balken (beide Sport-BORG). Gemeinsam wurden alle Dritte im Teambewerb.