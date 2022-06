Saison startet mit Austria gegen Salzburg, Rinaldi bei WSG angekommen

Gekommen ist er auch auf Empfehlung von Pipo Gorositio, der Rinaldi auch in ganz anderer Hinsicht „briefte“: „Ich habe gehört, dass der Winter ein bisschen anders ist als in Argentinien. Aber das werde ich hinkriegen“, sagt der Angreifer, der zwar schon in Europa, aber dort eher in südlichen Gefilden (Brescia, Panathinaikos Athen) engagiert war. Zu den 41 Einsätzen in Argentiniens höchster Spielklasse (9 Tore / 2 Assists), zehn Spielen in der zweiten argentinischen Liga (1 Tor) kommen also acht Einsätze in der griechischen Super League und sechs Partien in Italiens Serie B dazu. Mit Panathinaikos schnupperte Rinaldi damals auch Europacup-Luft: „Das mit Wattens zu schaffen, ist natürlich ein großer Traum von uns allen“, lägt sich der Mann aus Buenos Aires die Latte gleich hoch. Klar ist: Der Argentinier wird an vorderster Front noch Verstärkung erhalten, die Bürde, Tore zu schießen, soll auf mehrere Schultern verteilt werden.