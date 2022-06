Corona-Zahlen steigen: Aktuell keine neuen Maßnahmen, Maskenpflicht ab Herbst „ziemlich fix"

Gesundheitsminister Johannes Rauch. © TOBIAS STEINMAURER

Wien – Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter an Fahrt auf. Am Mittwoch war die Zahl der Neuinfektionen wieder fünfstellig. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 10.898 neue Fälle binnen 24 Stunden. Ein deutliches Plus gab es auch bei den Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. Insgesamt 653 Infizierte waren hospitalisiert, um 29 mehr als noch am Dienstag. Auf den Intensivstationen gab es neun weitere Schwerkranke, 50 mussten am Mittwoch versorgt werden.

Innerhalb der vergangenen Woche gab es bei den Intensivpatienten eine Steigerung um fast 50 Prozent, 16 schwerkranke Covid-19-Infizierte mussten neu aufgenommen werden. Insgesamt kamen binnen sieben Tagen 142 Patientinnen und Patienten hinzu. Vor genau einer Woche, am 15. Juni, gab es 511 Infizierte in den Spitälern, davon benötigten 34 eine intensivmedizinische Versorgung. Binnen 24 Stunden wurden vorigen Mittwoch 6.869 Neuinfektionen verzeichnet.

Mehr Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat es zuletzt vor zwei Monaten gegeben. Am 21. April, einem Donnerstag, meldeten die Ministerien damals 11.948 neue Fälle. Damals waren noch 1.704 Infizierte im Krankenhaus, 130 davon auf Intensivstationen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag damals bei 638,5.

Rauch: Anstieg erwartet, aktuell aber keine neuen Maßnahmen

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) rechnet damit, dass der aktuelle Anstieg der Corona-Neuinfektionen weiter anhält. Dies sei aber erwartbar gewesen, sagte er am Mittwoch. Die Regierung werde diese Woche aber keine neuen Maßnahmen verhängen, sondern setze weiter auf „Eigenverantwortung". Sollte es zu einem weiteren Anstieg kommen, sei die Wiedereinführung der Maskenpflicht jedoch möglich.

Die 10.000 oder 15.000 Neuinfektionen pro Tag „werden nicht der Peak sein", sagte er beim „Doorstep" vor der Ministerratssitzung am Mittwochvormittag. Wie weit die Ansteckungszahlen in dieser Welle raufgehen könnten, sei „offen", das traue er sich nicht zu sagen.

📽️ Video | Rauch zur Corona-Entwicklung in Österreich

Kein Zurück zu Lockdowns

Mit Blick auf den Corona-Herbst will Rauch einen Abschied von den "grobschlächtigen Maßnahmen". Das sagte er im Interview mit der Tiroler Tageszeitung.

Rauchs Plan: "Wir brauchen im Herbst die Auffrischungsimpfungen. Ich will im dritten Jahr der Pandemie herauskommen aus einem Dauerkrisenmodus. Es geht sich gesellschaftlich nicht mehr aus, dass wir uns in einer permanenten Corona-Erregung befinden. Ja, Vorsicht für alle, die Schutz brauchen, aber wir müssen uns von den grobschlächtigen Maßnahmen wie Lockdown und Ausgangsbeschränkungen verabschieden. Wir werden Masken tragen, lassen uns impfen und sind vorsichtig im Umgang mit unseren Mitmenschen. Aber das Ziel muss wieder ein halbwegs normales Leben sein."

Masken-Comeback spätestens im Herbst

Derzeit seien aber noch keine neuen Schritte angezeigt: „Wir werden aktuell heute keine neuen Maßnahmen verhängen", so Rauch am Mittwoch. „Weil sich die Situation so darstellt in den Spitälern, dass wir keine dramatische Veränderung feststellen. Wir setzen weiterhin darauf, dass die Menschen eigenverantwortlich Maske tagen, wo es besonders angezeigt ist" – etwa in Innenräumen.

Ein Comeback der Maskenpflicht ist für den Ressortchef aber im Bereich des Möglichen – sofern es zu einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen kommen sollte und die Experten seines Hauses eine entsprechende Empfehlung abgeben. Man habe die Pflicht in einer Situation abgeschafft, „wo es gut möglich war". Er habe aber schon damals gesagt, man werde das beobachten.

📊 Aktuell 3704 aktive Fälle in Tirol Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Tirol ist seit Dienstag erneut merklich angestiegen. Binnen 24 Stunden wurden laut Dashboard des Landes 537 neue Corona-Fälle registriert. Dem standen 352 Genesene gegenüber. Mit Stand Mittwoch, 8.30 Uhr, galten somit 3704 Personen als aktiv infiziert (Vortag: 3519).

Nach dem Sommer jedenfalls rechnet der Minister ziemlich fix mit der Wiedereinführung dieser Maßnahme: „Im Herbst können wir davon ausgehen, die Maske wieder zu haben", sagte er. „Wir gehen davon aus, dass wir auch im Herbst und Winter – europaweit – mit weiteren Wellen zu rechnen haben."

„Modus finden, mit dem Virus zu leben"

Weitere einschneidende Maßnahmen wie Lockdowns will Rauch aber auch dann vermeiden. „Es wird darum gehen, nach zwei Jahren Pandemie, in einen Modus zu kommen, mit dem Virus zu leben, das heißt auch, ein Stück weit heraus aus einem Krisenmodus zu kommen". Trotzdem sei darauf zu achten, „dass Vulnerable geschützt sind, aber jedenfalls so, dass ein Leben mit Covid möglich ist." Die aktuelle Variante BA.4/BA.5 würde dies von der fachlichen Seite her erlauben.

Man habe nach zwei Jahren Pandemie bereits „Kollateralschäden" in Kauf nehmen müssen, so seien etwa Suizidraten gestiegen. „Mir geht es schon auch darum, Gesundheit nicht nur als Abwesenheit von Covid zu definierten – sondern wie geht es den Menschen, den Kindern." Man werde daher ein Management betreiben, „das in erster Linie auf Selbstverantwortung, auf Eigenverantwortung setzt".

Auffrischungsimpfung ab August

Für den Herbst rechnet Rauch damit, dass weiterhin die Varianten BA.4/BA.5 dominant sein werden, „die ist eher beherrschbar". Zwar werde nicht „alles easy" sein, eine hochansteckende Variante zeichne sich aber auch nicht ab. Man werde möglicherweise mit Maskenpflicht und anderen Settings agieren. „Aber nicht mit Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen – die sehe ich jetzt aktuell nicht." Man habe allerdings im Verlauf der Pandemie gelernt, nichts auszuschließen, gab er gleichzeitig zu bedenken.