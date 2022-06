Schubert, Pilz und Sterrer bei Kletter-Weltcup in Innsbruck im Halbfinale

Innsbruck – Wie ein Häuflein Elend saß Nicolai Uznik auf einem Klappsessel. Nachdem der in Innsbruck lebende Kärntner vielversprechend in die Weltcupsaison gestartet war, ist seit geraumer Zeit der Wurm drin. Quali-Aus in Salt Lake City, Quali-Aus in Brixen und auch am Mittwoch blieb der 21-jährige Boulder-Spezialist frühzeitig hängen. „Echt bitter, weil ich mir so viel vorgenommen hatte.“ Nur Rang 39 unter 137 (!) Herrschaften.