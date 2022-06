71-Jähriger bei Quad-Absturz in Fieberbrunn schwer verletzt

Fieberbrunn – Ein 71-jähriger Deutscher ist am Mittwoch bei der Abfahrt von der Salzburger Spielbergalm in Richtung Fieberbrunn mit einem Quad verunglückt. Der Mann stürzte mit dem Fahrzeug rund 40 Meter ab und blieb unterhalb des Forstweges an einem Baum hängen, berichtete die Polizei. Ein Freund des Mannes, der mit einem Quad vorausgefahren war, verständigte die Rettung. Der 71-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)