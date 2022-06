Moped kollidierte in Telfs mit Auto: Zwei Jugendliche verletzt

Telfs – Auf einer Kreuzung in Telfs kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden. Eine 72-Jährige wollte gegen 15.45 Uhr mit dem Auto vom Ruth-Drexel-Weg in den Georgenweg einbiegen, berichtet die Polizei. Im Kreuzungsbereich kam es zur seitlichen Kollision mit dem Moped eines 16-Jährigen, der am Georgenweg unterwegs war. Der Jugendliche und seine 15-jährige Mitfahrerin kamen zu Sturz.