Gewaltsame Proteste in Ecuador reißen nicht ab

Die teils gewaltsamen Proteste Tausender Indigener gegen die Regierung in Ecuador reißen nicht ab. Nach einem Angriff von Demonstranten auf eine Polizeidienststelle in der Stadt Puyo wurden nach Regierungsangaben am Mittwoch 18 Polizisten vermisst. Eine Aufhebung des Ausnahmezustands, die Indigenen-Vertreter zur Bedingung für Gespräche mit der Regierung gemacht hatten, lehnte Quito ab.

In Puyo griffen Demonstranten am Dienstag die Polizeidienststelle der Stadt an und "steckten Streifenwagen in Brand, während noch Polizisten darin saßen", wie Innenminister Patricio Carrillo am Mittwoch sagte. Sechs Polizisten seien schwer verletzt worden, drei weitere würden von den Demonstranten festgehalten. 18 Beamte würden noch vermisst.