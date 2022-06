Der Reither Johannes Lackner wird zum Priester geweiht

Reith b. K. – Am 29. Juni, zum Fest der Apostel Petrus und Paulus, weiht Erzbischof Franz Lackner drei junge Männer zu Welt- und Ordenspriestern. Die Feier beginnt um 14.30 Uhr im Dom zu Salzburg und wird auch via Livestream übertragen. Im Anschluss gibt es den landesüblichen Empfang mit den Pfarren auf dem Kapitelplatz. Nach der Priesterweihe spenden die zwei neu geweihten Weltpriester um 20 Uhr in der Salzburger Dreifaltigkeitskirche den Einzelprimizsegen.

Einer der drei Männer ist der 27-jährige Johannes Lackner. Der gebürtige Tiroler aus Reith bei Kitzbühel studierte an der Päpstlichen Hochschule in Heiligenkreuz Fachtheologie. Zurzeit schließt er sein Doktoratsstudium an der Paris-Lodron-Universität Salzburg im Fach Fundamentaltheologie ab. Johannes Lackner wurde vergangenen September durch Erzbischof Franz Lackner zum Diakon geweiht und ist seitdem in der Pfarre Mittersill tätig. Seine Primiz findet am 10. Juli in Reith statt. (TT)