Liebe und Aufmerksamkeit aus Inzing für ausgegrenzte Menschen in Rumänien

Von Denise Daum

Inzing – Heruntergekommene Behausungen, kein Strom, kein Wasser, keine Hoffnung. Eltern, denen es nicht möglich ist, die Grundbedürfnisse ihrer Kinder zu stillen. Auch wenn Rumänien Teil der Europäischen Union ist, finden sich dort Armensiedlungen, in denen große Not herrscht. Jene Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, holt die Caritas Satu Mare in ihre Mitte.

Die Partnerorganisation der Caritas Tirol im Nordwesten Rumäniens unterstützt Bedürftige nicht nur mit Sozialküchen und Sozialdiensten, sondern setzt sich vor allem für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Durch den Zugang zu Bildung soll ihnen eine Zukunftsperspektive geboten werden. In vier Schülerhorten erfahren insgesamt 460 Kinder und Jugendliche aus armen Verhältnissen eine umfassende und weitreichende Betreuung. Sie werden gefördert, gefordert und ermutigt. „Manchmal braucht es auch einfach nur jemanden, der sie in den Arm nimmt“, erzählen Georgeta Vizireanu und Levente Józsa von der Caritas Satu Mare.

Die Pädagogin Vizireanu koordiniert die Arbeit im „Haus der Freundschaft“, Józsa ist Referent für Auslandsbeziehungen und Koordinator der Hilfstransporte. Gemeinsam sind sie derzeit in Tirol, um von ihrer Arbeit in Rumänien zu berichten. Und um Danke zu sagen. Deshalb führte ihr erster Weg nach Inzing. Denn besondere Hilfe und Unterstützung bekommt die Caritas Satu Mare von Christl Scharmer, die mit ihrer Rumänienhilfe Inzing seit 1997 Unglaubliches leistet.

In den vergangenen 25 Jahren hat Scharmer gemeinsam mit ihrem Team an Ehrenamtlichen 399 Container mit Hilfsgütern befüllt und von Inzing nach Satu Mare geschickt. Allein im vergangenen Jahr kamen von den insgesamt 203 Hilfstransporten 18 (!) aus Inzing. Auch die Transportkosten in der Höhe von rund 2000 Euro organisierte Scharmer mit ihren Unterstützern ein ums andere Mal. Ein gewaltiger sozialer Kraftakt.

Die Lieferungen aus Inzing sind in Satu Mare besonders beliebt. „Diese Container sind sehr gut sortiert. Die Qualität der Waren ist einwandfrei“, berichtet Levente Józsa. Die Hilfsgütertransporte stellen die wichtigste wirtschaftliche Grundlage für die Arbeit der Caritas vor Ort dar. Zum einen werden Waren an Bedürftige weitergegeben sowie in den Einrichtungen der Caritas verwendet, wie Józsa erklärt. Zum anderen werden Güter auch verkauft, um den Betrieb der Hilfseinrichtungen zu finanzieren.

Für ihr unermüdliches Engagement erhielt Christl Scharmer am Dienstagabend das Ehrendiplom der Caritas Satu Mare. Die bescheidene Inzingerin, die sich niemals in den Vordergrund stellt, verwies einmal mehr auf ihre treuen Helferinnen und Helfer. Ohne dieses verlässliche Team wäre ihr Engagement nicht möglich. „Allein könnte ich das nicht bewerkstelligen“, sagt Scharmer.