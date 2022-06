Damit die alpine Hochtour nicht zum Bergdrama wird

Innsbruck – Schwache Schneebrücken, dehydrierte Bergsteiger, plötzlicher Wetterumschwung – die Liste möglicher Gründe dafür, dass Alpinisten im Hochgebirge in Bergnot geraten, ist lang. Und auch der Klimawandel liefert einen Beitrag dazu: Die geringe winterliche Schneedecke und die sich drastisch verändernden Gegebenheiten in vergletscherten Bereichen veranlassen das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) bereits jetzt im Frühsommer, auf die Hochtourenthematik einzugehen. So sind Schneebrücken auf Gletschern in dieser Saison nur schwach oder gar nicht vorhanden, was zu einer erhöhten Spaltensturzgefahr führt. Die Gletscher des Alpenraums sind teilweise schon in der frühen Hochtourensaison aper, und auch früh schneefreies Blockgelände stellt ein zusätzliches Unfallpotenzial dar.