Wieder ein Landeschef weg: Vorarlbergs LH Wallner im Krankenstand

Nun ist er, der seit 7. Dezember 2011 an der Spitze des Ländles steht, weg. Vorläufig, wie aus seinem Umfeld beteuert wird. Der Landeshauptmann hat gestern ausrichten lassen, dass er in einen mehrwöchigen Krankenstand geht. Auf „dringenden ärztlichen Rat“, wie via Landespressestelle verlautet wurde. Wegen der Belastungen in den vergangenen Monaten – Krisenbewältigung und der Vorhalt in Sachen Inserate – habe Wallner körperliche Beschwerden; welche, wird nicht gesagt.