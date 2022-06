Zahl der Pleiten in Tirol steigt wieder kräftig

In Tirol meldeten 147 Unternehmen Insolvenz an.

Innsbruck – Im ersten Halbjahr hat sich die Zahl der Firmenpleiten in Österreich auf etwa 2300 mehr als verdoppelt. 40 % der Insolvenzverfahren konnten mangels Vermögen nicht eröffnet werden. Für das Gesamtjahr rechnet der Gläubigerschutzverband KSV1870 mit 5000 Insolvenzen. In Tirol gab es bislang 147 Unternehmen, die Insolvenz anmelden mussten, ein Anstieg um 141 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021. In Relation zu 2019 beträgt der Zuwachs aber gerade einmal 2 %. Die Rückkehr zu höheren Pleitezahlen liege vor allem daran, dass staatliche Unterstützungsmaßnahmen beendet wurden, aus Sicht des KSV1870 eine gesunde Entwicklung.

Klaus Schaller, Leiter des KSV1870-Standortes in Innsbruck, rechnet mit weiter steigenden Zahlen. „Wir erleben aktuell, dass viele seit Jahren wirtschaftlich sehr schwach aufgestellte Unternehmen aus dem Markt ausscheiden müssen“, so Schaller. Dieser zu erwartende Anstieg spiele sich jedoch noch immer in einem durchaus üblichen Rahmen ab. „Dazu sollte man wissen, dass seit dem Jahr 2013 die Insolvenzquote in Tirol massiv gesunken ist“, betont Schaller. Im Jahr 2013 habe es hierzulande noch um knapp 30 % mehr Insolvenzen gegeben als in den ersten sechs Monaten 2022.