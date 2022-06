22,3 Mio. Euro fürs Oberland und Außerfern

Die Baubranche boomt weiter: Zwischen April und Juni wurden tirolweit 44,1 Millionen Euro an Wohnbauförderung vergeben.

Landeck, Imst, Reutte – Zwischen April und Juni 2022 hat das Land Tirol insgesamt rund 44,1 Millionen Euro an Wohnbauförderungsmitteln bewilligt – davon fließen rund 32,6 Millionen Euro in den Neubau und 11,5 Millionen Euro in Sanierungsvorhaben. Darüber hinaus wurden für den Neubau zahlreicher Projekte 19,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das kürzlich tagende Wohnbauförderungskuratorium, das sich aus verschiedenen im Landtag vertretenen Parteien zusammensetzt, hat diese Förderungen bzw. Förderansuchen nun auch begutachtet und freigegeben.