„Keine Kohle-Renaissance“, 28 Mrd. Euro in Erneuerbare Energien

Bis zum Jahr 2030 will die österreichische Energiewirtschaft 28 Mrd. Euro in den Erneuerbaren-Ausbau investieren. © APA/Hochmuth

Wien – Trotz der Reaktivierung des Kohlekraftwerks Mellach will der teilstaatliche Energiekonzern Verbund an seinem Kurs festhalten, Wind- und Sonnenenergie stark auszubauen. Fossile Energiequellen spielen hingegen in den Zukunftsüberlegungen der heimischen Energiewirtschaft keine Rolle mehr. „Unsere Priorität bleibt weiterhin der Ausbau der erneuerbaren Erzeugung – nur dieser Weg kann uns mittelfristig aus Abhängigkeiten und in eine erneuerbare Energiezukunft führen. Kohle wird mit uns keine Renaissance erleben“, erklärte Verbund-Chef Michael Strugl am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Bundesregierung hatte am Sonntag entschieden, das im März 2020 stillgelegte Kohlekraftwerk in Mellach in der Steiermark zu reaktivieren, um bei einem Gasengpass mit Kohle Strom erzeugen zu können. Auch für Strugl ist die Reaktivierung eine Notlösung und Krisenintervention, jedoch keine langfristige Option. Der Verbund prüft gerade, welche Schritte für die Reaktivierung nötig sind. „Aus heutiger Sicht wird es herausfordernd, für die kommende Heizperiode Kohle zu bekommen“, größere Kohlemengen seien am Markt derzeit kaum verfügbar, so Strugl. Kohle hat einen schlechten Ruf, denn der Brennstoff ist bei den CO2-Emissionen doppelt so klimaschädlich wie Gas. Energieexperten verweisen allerdings darauf, dass auch Gas nur auf dem Papier als sauberer fossiler Energieträger gilt, da bei Förderung, Transport und Speicherung Methan entweicht, das in den ersten 20 Jahren mehr als 80-mal so treibhausgaswirksam wie CO2 ist. Auch ausgebildetes Personal für das Kraftwerk zu finden, könnte sich laut dem Verbund-Chef schwierig gestalten.

Den Fokus der heimischen E-Wirtschaft auf erneuerbare Energien bekräftigte die Branche gestern mit der Ankündigung, insgesamt 28 Mrd. Euro bis 2030 in den Ausbau von Wind-, Wasser- und Sonnenkraft sowie Speichermöglichkeiten investieren zu wollen. Laut einer internen Erhebung hätten die 24 Mitgliedsunternehmen des Branchenverbands Oesterreichs Energie für den Zeitraum bis 2030 in Summe 220 Investitionsprojekte gemeldet. 16 Milliarden davon sollen in den Ausbau der Erzeugungskapazitäten fließen, 12 Milliarden in Speicher. Ein kleinerer Teil der Projekte, vor allem Pumpspeicher, wird laut Strugl auch erst nach 2030 in Betrieb gehen können. Insgesamt 27 Terawattstunden (TWh) an zusätzlicher Erzeugung müssten realisiert werden – das letzte Mal habe man für einen derartigen Ausbau gut 30 Jahre gebraucht. Bei der Wasserkraft wird eine Leistungssteigerung um 7 Gigawatt angestrebt, davon 6 GW im Speicherbereich. Der Wasserkraft-Ausbau ist auch am weitesten vorangeschritten. Hier beträgt das Projektvolumen laut Strugl 4,7 TWh, damit komme man dem Ausbauziel von 5 TWh bereits sehr nahe.

Der Branchenverband hat auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Ausbau der Energie-Infrastruktur erheben lassen. Der Ukraine-Krieg habe dazu geführt, dass die Zustimmung zum Ausbau der Energiewende-Infrastruktur deutlich gestiegen ist, berichtet Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie. Die Zustimmung zu den Klimazielen sei angesichts der gefährdeten Versorgungssicherheit und der hohen Energiepreise zuletzt aber leicht gesunken. „Die Leute haben derzeit wahrscheinlich andere Sorgen.“ (ecke, APA)