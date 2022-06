Gewerkschafter: „Almosenpolitik ist für viele Menschen entwürdigend“

Roman Hebenstreit, oberster Chef der Eisenbahnergewerkschaft, sieht im Antiteuerungspaket nur eine kurze Linderung. © APA/NEUBAUER

Wien – Als die Bundesregierung von ÖVP und Grünen ihr Vorhaben eines milliardenschweren Pakets gegen die Teuerung präsentierte, gab es am Beginn durchwegs lobende Worte. Auch von Gewerkschaftsseite. Doch je länger die Zahlen bekannt sind, desto mehr Tadel gibt es. Für Roman Hebenstreit (FSG), oberster Eisenbahner und Vorsitzender der Gewerkschaft vida, wird die Kritik am Antiteuerungspaket zur Abrechnung.

Wie bewertet er das Paket? „Gar nichts ist gut“, sagt er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung und bringt seine Kritik plakativ auf den Punkt. „Das Paket ist so, als würde man zum Arzt gehen, weil man chronische Kopfschmerzen hat – und der verschreibt einem dann Aspirin für drei Tage. Es lindert für kurze Zeit den Schmerz, aber die Preise werden hoch bleiben, weil die Ursache ja nicht verschwindet. Die Einmalzahlungen kommen zu spät – und werden schnell verpuffen. Diese Almosenpolitik ist für viele Menschen einfach entwürdigend. Das Regierungspaket enthält weder nachhaltige Entlastungen noch Antworten auf die drängenden Fragen. In welche Heizung soll ein Häuslbauer investieren? Investitionsentscheidungen müssen ja nicht nur Unternehmen treffen. Was an diesem Paket bietet den Menschen das erforderliche Maß an Sicherheit?“

Er fordert also Nachhaltigkeit, aber auch Ausgewogenheit ein. „Der aktuelle Bericht des Fiskalrates zeigt: Die ÖVP hat ihre Spender in der Krise reicher und die arbeitenden Menschen ärmer gemacht! Das ist einfach unerträglich. Wir müssen endlich weg von der kurzfristig orientierten Profitgier. Der augenscheinliche Gesetzes- und Postenkauf in dieser Republik muss endlich ein Ende haben. Es heißt ja, man soll keine Krise ungenutzt verstreichen lassen. Völlige Transparenz, Abschaffung des Amtsgeheimnisses, wo immer nur möglich. Wir sollten die Ereignisse von Ibiza bis zu den bekannten Chats des Herrn Schmid zum Anlass nehmen und endlich das Licht aufdrehen.“

Aber sieht er nicht einen Wandel in der Mobilität? Hebenstreit (er ist als Gewerkschafter für Bahn, Bus und Flugzeug zuständig) sagt: „Die Investitionen der Vergangenheit wirken, aber vor allem für die Bewohner in den Ballungsräumen“, schränkt er ein. In den ländlichen Regionen, wo man auf das Auto angewiesen sei, sorge der steigende Spritpreis für Armut, „zugleich werden mit Steuergeldern fette E-Autos für Bonzen gefördert“, moniert Hebenstreit.

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried beklagt, dass mit dem Antiteuerungspaket kein einziger Preis gesenkt werde, stattdessen gebe es Einmalzahlungen, von denen auf lange Sicht nur die Spitzenverdiener profitierten. Stattdessen sollte die Regierung besser sofort Mieten und andere Preise deckeln.