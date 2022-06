Mit der Gondel durch die Stadt: HTI-Stadtseilbahn in Toulouse

Toulouse – Von der Universität Paul Sabatier rechts vom Fluss Garonne zum Krankenhaus Rangueil und weiter bis zur Metrostation beim Toulouser Krebszentrum auf der linken Flussseite – in nur zehn Minuten können die drei Kilometer seit wenigen Wochen per Luftlinie mit der Stadtseilbahn zurückgelegt werden. Eröffnet wurde die „Téléo“ im Mai, rund 2000 Menschen können in der Stunde befördert werden. Teuer ist das Gondelfahren in der Stadt nicht, denn es gilt ein Öffi-Ticket.